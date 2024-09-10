За прошлую неделю в Татарстане заболеваемость гриппом и ОРВИ выросла на 20%

Со 2 по 8 сентября в Татарстане заболеваемость населения ОРВИ и гриппом увеличилась на 20% по сравнению с предыдущей неделей. Об этом «Ъ Волга-Урал» сообщила пресс-служба Роспотребнадзора.

За прошлую неделю в республике зафиксировали около 10 тыс. случаев ОРВИ. Еще 10 человек заразились гриппом.

В пресс-службе сообщили, что в Татарстан из федерального бюджета доставили около 1,16 млн доз вакцин против гриппа. Вакцинацию прошли 367 тыс. человек, что составляет 9,2% от всего населения республики.

Ранее руководитель Управления Роспотребнадзора по Республике Татарстан Марина Патяшина сообщала, что в регион поставят 2,4 млн вакцин против гриппа. Планируется привить около 60% населения.

Диана Соловьёва