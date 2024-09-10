В Казани могут реконструировать Центральный рынок, он же Колхозный. Об этом рассказал мэр города Ильсур Метшин, сообщает РБК-Татарстан.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран В Казани могут обновить Центральный рынок

Фото: Артемий Шуматов, Коммерсантъ В Казани могут обновить Центральный рынок

Фото: Артемий Шуматов, Коммерсантъ

В 2005 году Центральный рынок обновили к 1000-летию Казани. По словам Ильсура Метшина, объект потерял свою актуальность. Владельцы Колхозного рынка обдумывают вопрос его реконструкции.

Сегодня представили эскизы обновленного Московского рынка. Реконструкция объекта в Казани завершится осенью.

Диана Соловьёва