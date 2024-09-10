В Казани могут обновить Центральный рынок
В Казани могут реконструировать Центральный рынок, он же Колхозный. Об этом рассказал мэр города Ильсур Метшин, сообщает РБК-Татарстан.
В Казани могут обновить Центральный рынок
Фото: Артемий Шуматов, Коммерсантъ
В 2005 году Центральный рынок обновили к 1000-летию Казани. По словам Ильсура Метшина, объект потерял свою актуальность. Владельцы Колхозного рынка обдумывают вопрос его реконструкции.
Сегодня представили эскизы обновленного Московского рынка. Реконструкция объекта в Казани завершится осенью.