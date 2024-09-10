В Казани представили эскизы обновленного Московского рынка

Реконструкция Московского рынка в Казани завершится осенью. Здесь появятся фермерские лавки, зоны городских бистро, платная парковка и амфитеатр. Об этом сообщает пресс-служба Московского рынка.

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Главное здание, построенное в 1976 году, подвергнется полной реконструкции. Заменят коммуникации, укрепят и расширят антресоли, заменят витражное остекление и покрытие купола, который находился в аварийном состоянии.

На первом этаже лабаза разместятся торговые ряды с фермерскими продуктами из Татарстана и Поволжья. На втором этаже откроется зона городских бистро.

Вокруг рынка планируется создание зеленой зоны с анфиладой уличной торговли. Для этого снесут старые ларьки, но «Тюбетейку» оставят неизменной.

За концепцию обновленного рынка отвечает международный ресторанный холдинг Ginza Project, а за архитектурный облик — бюро из Санкт-Петербурга DA Bureau.

Анар Зейналов