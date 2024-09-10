По делу обвиняемой в убийстве 7 членов семьи не удалось отобрать присяжных

Сегодня в Верховном суде должен был пройти отбор присяжных заседателей для рассмотрения уголовного дела в отношении Ильмиры Гардановой. Отобрать присяжных заседателей не получилось, следующий процесс назначили на 1 октября. Об этом «Ъ Волга-Урал» сообщили в пресс-службе суда.

Ранее Ильмира Гарданова подала ходатайство о рассмотрении уголовного дела с участием присяжных заседателей.

Жительницу Тукаевского района обвиняют в умышленном поджоге дома, который повлек смерть 7 человек. В огне погибли мать, брат, муж и дети обвиняемой от 4 до 10 лет. Женщина свою вину не признала.

Диана Соловьёва