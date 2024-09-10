Аяз Ямалетдинов стал замглавы исполкома Альметьевского района по экономике
На должность заместителя главы администрации Альметьевского района по экономическим вопросам назначен Аяз Ямалетдинов. Его представил руководитель района Тимур Нагуманов на оперативном совещании, сообщает официальный Telegram-канал Альметьевского муниципального района.
Ямалетдинов занял пост после Андрея Подовалова, которого задержали в марте 2023 года по обвинению в получении взяток на сумму 5 млн руб. По версии следствия, Подовалов получал деньги от поставщика горячих обедов для школ и детских садов района на протяжении двух лет.
Ранее Аяз Ямалетдинов работал на различных руководящих должностях. С 2018 по 2022 год он был начальником отдела транспорта и дорожного хозяйства в управлении строительства, связи, транспорта и дорог района. В 2022–2024 годах он возглавлял управление экономики и промышленности администрации района, а также временно исполнял обязанности замглавы по экономике.