После рейдов полиции Татарстана из России выдворят 26 иностранцев

Сотрудники МВД Татарстана с работниками районных отделов полиции при поддержке Росгвардии провели рейды с целью проверки соблюдения миграционного законодательства. В результате рейдов приняли решение выдворить 26 мигрантов с территории РФ. Об этом сообщили в пресс-службе МВД республики.

В результате рейдов сотрудники полиции проверили 178 иностранцев и выявили 36 нарушений административного законодательства по ст. 18.8, 18.10 и 18.11 КоАП РФ. Наложены административные штрафы в размере 95 тыс. руб.

В отношении работодателя, незаконно привлекшего иностранцев к трудовой деятельности, могут возбудить административные расследования по ст. 18.15 КоАП РФ.

По данным на июнь этого года, за пределы России выдворили более 30 тыс. иностранцев. Это почти в 2 раза больше, чем в 2023 году.

Диана Соловьёва