Медиамагнат Бронфман-младший отказался от покупки Paramount Global

Представители американского медиамагната Эдгара Бронфмана-младшего сообщили специальному комитету директоров Paramount об отказе от покупки холдинга National Amusements (владеет 77% акций медиагруппы Paramount Global). Несколько дней назад он предложил $6 млрд за покупку холдинга.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Эдгар Бронфман-младший

Фото: Mike Blake/File Photo, Reuters Эдгар Бронфман-младший

Фото: Mike Blake/File Photo, Reuters

«Хотя существовали разногласия, мы считаем, что все, кто участвовал в процессе продажи, едины в вере в то, что лучшие дни Paramount еще впереди. Мы поздравляем команду Skydance»,— говорится в заявлении Эдгара Бронфмана-младшего, которое приводит The Hollywood Reporter.

«Тщательно изучив практические возможности для Paramount в течение почти восьми месяцев, наш специальный комитет по-прежнему считает, что сделка, которую мы согласовали со Skydance, обеспечивает максимальную выгоду и потенциал»,— следует из комментария спецкомитета директоров Paramount.

Изначально сделка о покупке National Amusements была согласована с кинокомпанией Дэвида Эллисона Skydance Media. Однако позднее предложение о покупке сделал Эдгар Бронфман-младший и настаивал, что его условия лучше, поскольку не предполагают слияния двух компаний через обмен акциями.

В числе тех, кто рассматривал возможность покупки Paramount, были Sony Pictures, Apollo Global Management, Warner Bros. Discovery. В апреле начались эксклюзивные переговоры между Skydance и Paramount. В июле стало известно, что сделка, объем которой оценивается в $28 млрд, может быть завершена в первой половине 2025 года при условии одобрения соответствующими регуляторами.