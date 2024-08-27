Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Коммерсантъ FM
Предыдущая страница
Следующая страница

Медиамагнат Бронфман-младший отказался от покупки Paramount Global

Представители американского медиамагната Эдгара Бронфмана-младшего сообщили специальному комитету директоров Paramount об отказе от покупки холдинга National Amusements (владеет 77% акций медиагруппы Paramount Global). Несколько дней назад он предложил $6 млрд за покупку холдинга.

Эдгар Бронфман-младший

Эдгар Бронфман-младший

Фото: Mike Blake/File Photo, Reuters

Эдгар Бронфман-младший

Фото: Mike Blake/File Photo, Reuters

«Хотя существовали разногласия, мы считаем, что все, кто участвовал в процессе продажи, едины в вере в то, что лучшие дни Paramount еще впереди. Мы поздравляем команду Skydance»,— говорится в заявлении Эдгара Бронфмана-младшего, которое приводит The Hollywood Reporter.

«Тщательно изучив практические возможности для Paramount в течение почти восьми месяцев, наш специальный комитет по-прежнему считает, что сделка, которую мы согласовали со Skydance, обеспечивает максимальную выгоду и потенциал»,— следует из комментария спецкомитета директоров Paramount.

Изначально сделка о покупке National Amusements была согласована с кинокомпанией Дэвида Эллисона Skydance Media. Однако позднее предложение о покупке сделал Эдгар Бронфман-младший и настаивал, что его условия лучше, поскольку не предполагают слияния двух компаний через обмен акциями.

В числе тех, кто рассматривал возможность покупки Paramount, были Sony Pictures, Apollo Global Management, Warner Bros. Discovery. В апреле начались эксклюзивные переговоры между Skydance и Paramount. В июле стало известно, что сделка, объем которой оценивается в $28 млрд, может быть завершена в первой половине 2025 года при условии одобрения соответствующими регуляторами.

Новости компаний Все

Лента

Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...