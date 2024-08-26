Главные новости за 26 августа. Сочи

По итогам летней приемной кампании 2024 августа в Сочи приняты рекордные 4,5 тыс. заявлений от абитуриентов на обучение по программам высшего и среднего профессионального образования. Рост в том числе связан с введением процедуры пересдачи ЕГЭ.

В Сочи и ФТ Сириус ожидают неблагоприятные погодные условия, возможно формирование смерчей на участке Магри — Веселое. Штормовое предупреждение, ранее объявленное на курорте, продлили до 26 августа.

В Сочи подготовили проект реконструкции Зимнего театра. Глава курорта Андрей Прошунин обсудил с Градостроительным советом благоустройство площади перед главной городской всесезонной сценой. Архитекторы предлагают сделать большую зону отдыха с сухим фонтаном, где можно проводить городские мероприятия.

Администрация Сочи разрабатывает планы по созданию четырех новых особо охраняемых природных территорий местного значения, которые создадут к концу 2024 года. На этих участках полностью запретят любую хозяйственную деятельность.

В Конституционный суд обратились девять садоводов из Сочи. Они просят защитить их право собственности на земельные участки, полученные еще при советской власти.

В воскресенье, 25 августа, на трассе А-147 «Джубга — Сочи — граница с республикой Абхазия» произошли два ДТП, в результате которых пострадали дети. Оба инцидента связаны с выездом автомобилей на полосу встречного движения.

В Сочи за нарушение правил пользования электросамокатами с начала летнего сезона в 2024 году заблокировали более 1,7 тыс. аккаунтов и вынесли 243 штрафа. Введенные меры направлены на обеспечение безопасности как пользователей, так и окружающих.

В Сочи в бархатный сезон популярные здравницы загружены на 80–90%. Туроператоры заявляют, что сейчас можно купить путевку в популярные объекты лишь на вторую половину октября — ноябрь.

Сочинский национальный парк обратился с иском в арбитражный суд Краснодарского края. Нацпарк требует изъять у ООО «Лагуна» и ООО «Экотуризм» земельные участки площадью 1,5 га.

В Сочи в разгар сезона стоимость посуточной аренды квартир в среднем выросла на 233% по сравнению с показателями в начале года. Цена на кратковременное съемное жилье составила около 10 тыс. руб. в сутки.

Председатель СКР Александр Бастрыкин обратил внимание на историю с курящим ребенком в Сочи. Ранее в соцсетях появились публикации, на которых видно, как несовершеннолетний мальчик курит электронную сигарету, а рядом стоит его мать.