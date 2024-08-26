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Глава СКР поручил разобраться в истории с курящим ребенком в Сочи

Председатель СКР Александр Бастрыкин обратил внимание на историю с курящим ребенком в Сочи. Ранее в соцсетях появились публикации, на которых видно, как несовершеннолетний мальчик курит электронную сигарету, а рядом стоит его мать, рассказали в информационном центре СКР.

«В социальных медиа распространено видео, на котором малолетний курит электронную сигарету, однако находящаяся рядом мать не замечает происходящее. В следственном управлении СК России по Краснодарскому краю по данному факту организована процессуальная проверка»,— говорится в сообщении.

На опубликованных кадрах видно, как мальчик идет по улице, куря электронную сигарету. Впереди, как утверждается, идет его мать, она говорит по телефону и не обращает внимания на действия ребенка.

По данному факту господин Бастрыкин запросил доклад. Об итогах проверки ему доложит руководитель регионального СУ СКР Андрей Маслов.

Вячеслав Рыжков

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