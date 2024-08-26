Сочинский нацпарк требует изъять 1,5 га земли у двух туркомпаний

Сочинский национальный парк обратился с иском в арбитражный суд Краснодарского края. Нацпарк требует изъять у ООО «Лагуна» и ООО «Экотуризм» земельные участки площадью 1,5 га, сообщает «Ъ-Кубань».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ

Нацпарк просит суд аннулировать соглашение, заключенное между нацпарком и ООО «Лагуна» в октябре 2022 года. Речь идет о земельном участке площадью более 7 тыс. кв. м. Аналогичное требование выдвигается к ООО «Экотуризм», в данном случае истец просит признать недействительным договор о праве пользования земельным участком площадью более 8,5 тыс. кв. м. Спорные территории расположены на территории Мацестинского участкового лесничества нацпарка. Слушания пройдут 30 сентября.

Ранее стало известно, что девять сочинских садоводов просят Конституционный суд защитить их право собственности на земельные участки. Земли СНТ «Меркурий» изымает в пользу государства прокуратура.

Вячеслав Рыжков