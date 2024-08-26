Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
На главную региона
Коммерсантъ FM
Предыдущая страница
Следующая страница

Рекордные 4,5 тысячи заявлений приняли вузы и сузы Сочи

По итогам летней приемной кампании 2024 августа в Сочи приняты рекордные 4,5 тыс. заявлении от абитуриентов на обучение по программам высшего и среднего профессионального образования. Рост в том числе связан с введением процедуры пересдачи ЕГЭ: многие выпускники в этом году смогли повысить свои баллы и подать документы на предпочитаемые направления, объяснили в пресс-службе администрации курорта.

Фото: Евгений Павленко, Коммерсантъ

Фото: Евгений Павленко, Коммерсантъ

Иностранные граждане подали 200 заявлений. Учиться в Сочи планируют граждане девяти государств: Беларуси, Грузии, Казахстана, Туркменистана, Узбекистана, Абхазии, Таджикистана, Молдовы и Израиля. Также консультации проходят китайские абитуриенты. В мэрии напомнили, что к иностранцам, планирующим поступать в российские учебные заведения, предъявляют повышенные требования: они должны предоставить портфолио, сдать устный экзамен на владение русским языком.

Наиболее востребованными специальностями по программам высшего образования остаются «Экономика», «Лингвистика» и «Журналистика». В области среднего образования популярны специальности, связанные с градообразующей санаторно-курортной отраслью.

В Сочи работают шесть вузов и 13 сузов. В этих учреждениях проходят обучение порядка 18 тыс. человек.

Вячеслав Рыжков

Лента

Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...