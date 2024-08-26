Рекордные 4,5 тысячи заявлений приняли вузы и сузы Сочи

По итогам летней приемной кампании 2024 августа в Сочи приняты рекордные 4,5 тыс. заявлении от абитуриентов на обучение по программам высшего и среднего профессионального образования. Рост в том числе связан с введением процедуры пересдачи ЕГЭ: многие выпускники в этом году смогли повысить свои баллы и подать документы на предпочитаемые направления, объяснили в пресс-службе администрации курорта.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Евгений Павленко, Коммерсантъ Фото: Евгений Павленко, Коммерсантъ

Иностранные граждане подали 200 заявлений. Учиться в Сочи планируют граждане девяти государств: Беларуси, Грузии, Казахстана, Туркменистана, Узбекистана, Абхазии, Таджикистана, Молдовы и Израиля. Также консультации проходят китайские абитуриенты. В мэрии напомнили, что к иностранцам, планирующим поступать в российские учебные заведения, предъявляют повышенные требования: они должны предоставить портфолио, сдать устный экзамен на владение русским языком.

Наиболее востребованными специальностями по программам высшего образования остаются «Экономика», «Лингвистика» и «Журналистика». В области среднего образования популярны специальности, связанные с градообразующей санаторно-курортной отраслью.

В Сочи работают шесть вузов и 13 сузов. В этих учреждениях проходят обучение порядка 18 тыс. человек.

Вячеслав Рыжков