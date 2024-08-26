Более 1,7 тысячи аккаунтов пользователей СИМ заблокировали в Сочи

В Сочи за нарушение правил пользования электросамокатами с начала летнего сезона в 2024 году заблокировали более 1,7 тыс. аккаунтов и вынесли 243 штрафа. Введенные меры направлены на обеспечение безопасности как пользователей, так и окружающих, сообщили «Ъ-Сочи» в компании кикшеринга Whoosh.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ

Причинами блокировки аккаунтов стали опасные действия, такие как поездки вдвоем на одном самокате, передача транспорта несовершеннолетним и систематическое нарушение правил, уточнили в компании. Если нарушение не угрожает безопасности, как в случае неправильной парковки, сначала выносится предупреждение. Повторные нарушения караются штрафами от 500 до 1 тыс. руб., после чего следует блокировка аккаунта.

В этом году в компании пересмотрели размеры штрафов: теперь за использование самоката несовершеннолетним взимается штраф в размере 10 тыс. руб., а за совместное катание на одном самокате — 5 тыс. руб. Нарушения на пешеходных переходах обходятся в 1 тыс. руб. Серьезные правонарушения, такие как вождение в состоянии опьянения или причинение вреда третьим лицам, могут привести к штрафам до 100 тыс. руб. и блокировке аккаунта.

Представители компании также уточнили, что блокировка распространяется не только на учетную запись пользователя, но и на его устройство. Это исключает возможность повторного использования платформы с новой SIM-картой.

Мария Удовик