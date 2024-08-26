В Сочи посуточная аренда квартир летом подорожала почти на 300%

В Сочи в разгар сезона стоимость посуточной аренды квартир в среднем выросла на 233% по сравнению с показателями в начале года. Цена на кратковременное съемное жилье составила около 10 тыс. руб. в сутки, рассказал «Ъ-Сочи» эксперт по местному рынку недвижимости Кирилл Флутков.

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Основным фактором, влияющим на увеличение цены, господин Флутков называет рост спроса на отдых на черноморском побережье. В текущем году в Сочи наблюдается положительная динамика, в том числе за счет высокого турпотока граждан, планировавших отправиться в зарубежные страны.

«Курортные города в принципе живут сезонами. У нас в Сочи есть условно “большой сезон” — с мая по октябрь, который делится на категории: майские праздники, которые приносят прибыль при благоприятной погоде, май — середина июля, и самый горячий период — с середины июля до середины сентября»,— отметил Кирилл Флутков.

Кроме того, среди причин подорожания посуточного жилья эксперт выделяет повышение ключевой ставки ипотеки, что влияет на стоимость длительной аренды. Также на повышение стоимости влияет рост спроса за счет проведения крупных мероприятий и фестивалей — в основном задействованы участки на ФТ Сириус и Красной Поляне.

Наибольший спрос в летний период приходится на квартиры-студии у моря, а также гостиничные номера. Загородные дома в горных районах, где основной сезон приходится на зиму, пользуются значительно меньшей популярностью у туристов и местных жителей.

Нурий Бзасежев