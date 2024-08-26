На трассе «Джубга — Сочи» произошли два ДТП с участием детей

В воскресенье, 25 августа, на трассе А-147 «Джубга — Сочи — граница с республикой Абхазия» произошли два ДТП, в результате которых пострадали дети. Оба инцидента связаны с выездом автомобилей на полосу встречного движения, сообщили в пресс-службе ГАИ Сочи.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Пресс-служба ГАИ Сочи Фото: Пресс-служба ГАИ Сочи

Первый случай произошел утром в 09:50 на 156-м км трассы. Уставший 43-летний водитель автомобиля «Ниссан Мурано» заснул за рулем и выехал на встречную полосу, где столкнулся с автомобилями «Рено Логан» и «БМВ». В результате аварии троих детей, которые находились в «Ниссане», госпитализировали в медицинское учреждение с травмами различной степени тяжести.

Второй инцидент произошел на той же трассе в 17:30 на 97-м км в районе Лазаревского. 44-летний водитель «Хендай Солярис», пытаясь объехать автомобиль, который стоял на полосе после предыдущего ДТП, также выехал на встречную полосу. В результате маневра произошло столкновение с «Ладой Веста», которая двигалась по полосе встречного движения.

Мария Удовик