Зимний театр в Сочи реконструируют

В Сочи подготовили проект реконструкции Зимнего театра. Глава курорта Андрей Прошунин обсудил с Градостроительным советом благоустройство площади перед главной городской всесезонной сценой. В своем Telegram-канале мэр рассказал, что архитекторы предлагают сделать большую зону отдыха с сухим фонтаном, где можно проводить городские мероприятия.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Ирина Бужор, Коммерсантъ Фото: Ирина Бужор, Коммерсантъ

«Понимаю, насколько трепетно сочинцы относятся к этому историческому месту. Все предложения нужно тщательно обдумать и обсудить с горожанами»,– написал господин Прошунин.

В пресс-службе мэрии города «Ъ-Сочи» уточнили, что подрядчик для проведения работ пока не выбран. Неизвестны также сроки реализации проекта и его стоимость.

Андрей Прошунин напомнил, что Зимний театр Сочи за год принимает более 500 мероприятий: здесь гастролируют артисты, выступающие в разных жанрах, вокалисты, музыканты, театральные труппы. По мнению мэра, необходимо сделать больший акцент на проектах для молодежи, семей с детьми, уделить внимание историческим программам.

Вячеслав Рыжков