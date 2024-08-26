Сочинские садоводы просят Конституционный суд защитить право собственности
В Конституционный суд обратились девять садоводов из Сочи. Они просят защитить их право собственности на земельные участки, полученные еще при советской власти, пишет «Ъ».
Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ
Сообщается, что прокуратура изымает участки в пользу государства под предлогом нарушений, допущенных при выделении земель Сочинского национального парка. Заявители же — члены СНТ «Меркурий» — утверждают, что являются добросовестными приобретателями и не должны расплачиваться за ошибки, которые ранее допустили власти. Председатель товарищества Ирина Расторгуева сообщила, что жалоб будет больше.
В границах СНТ уже изъяли 12 участков, переданных Сочинскому горисполкому под коллективное садоводство по распоряжению Совета министров РСФСР. В целом по городу за 2,5 года по искам прокуратуры вынесли более 2 тыс. подобных решений.
Гражданам садовые участки выделялись сначала в пожизненное наследуемое владение, затем — на праве собственности. Многие поставили участки на кадастровый учет и зарегистрировали право собственности в ЕГРН, многие продали свои участки новым владельцам. С 2021 года надзорный орган начал обращаться к членам СНТ с исками о признании прав на землю отсутствующими. Аргументировали это тем, что землю не могли выдавать без специального распоряжения Совмина РСФСР, а свидетельства о праве владения были оформлены на старых бланках.