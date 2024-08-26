Сочинские садоводы просят Конституционный суд защитить право собственности

В Конституционный суд обратились девять садоводов из Сочи. Они просят защитить их право собственности на земельные участки, полученные еще при советской власти, пишет «Ъ».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ

Сообщается, что прокуратура изымает участки в пользу государства под предлогом нарушений, допущенных при выделении земель Сочинского национального парка. Заявители же — члены СНТ «Меркурий» — утверждают, что являются добросовестными приобретателями и не должны расплачиваться за ошибки, которые ранее допустили власти. Председатель товарищества Ирина Расторгуева сообщила, что жалоб будет больше.

В границах СНТ уже изъяли 12 участков, переданных Сочинскому горисполкому под коллективное садоводство по распоряжению Совета министров РСФСР. В целом по городу за 2,5 года по искам прокуратуры вынесли более 2 тыс. подобных решений.

Гражданам садовые участки выделялись сначала в пожизненное наследуемое владение, затем — на праве собственности. Многие поставили участки на кадастровый учет и зарегистрировали право собственности в ЕГРН, многие продали свои участки новым владельцам. С 2021 года надзорный орган начал обращаться к членам СНТ с исками о признании прав на землю отсутствующими. Аргументировали это тем, что землю не могли выдавать без специального распоряжения Совмина РСФСР, а свидетельства о праве владения были оформлены на старых бланках.

Вячеслав Рыжков