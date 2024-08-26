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В Сочи и Сириусе прогнозируют смерчи над морем

В Сочи и ФТ Сириус ожидают неблагоприятные погодные условия, возможно формирование смерчей на участке Магри — Веселое. Штормовое предупреждение, ранее объявленное на курорте, продлили до 26 августа, сообщает пресс-служба мэрии.

Фото: Эмин Джафаров, Коммерсантъ

Фото: Эмин Джафаров, Коммерсантъ

По данным синоптиков, сегодня в Сочи и Сириусе прогнозируют сильные дожди, ливни с грозами, град и шквалистый ветер до 17 м/с. На малых реках и водотоках возможны резкие подъемы уровня воды до неблагоприятных отметок.

Несмотря на штормовое предупреждение, движение на дорогах и работа городской инфраструктуры продолжаются в обычном режиме. Службы курорта перевели на усиленный режим работы под контролем городского оперативного штаба.

Мария Удовик

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