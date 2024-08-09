На взятки не пожалели ни денег, ни сроков

Пресненский суд Москвы вынес приговор по резонансному уголовному делу о коррупции в Пенсионном фонде России (ПФР). Пятеро бывших высокопоставленных сотрудников фонда признаны виновными в получении взяток на сумму 190,7 млн руб. от владельца компании «Техносерв», известного банкира Алексея Ананьева, и бенефициара IT-интегратора Redsys Сергея Гордеева. С помощью взяток, как следует из материалов дела, бизнесмены обеспечили заключение контрактов с их фирмами на поставку оргтехники для нужд фонда на сумму 18 млрд руб. В итоге бывшие руководители подразделений ПФР получили от 11 до 13 лет колонии, также они должны будут солидарно заплатить штраф в размере полученных взяток. Шестой подсудимый, который, по версии следствия, лишь передавал деньги, получил шесть лет.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Подсудимые во время оглашения приговора в Пресненском суде Москвы

Фото: @moscowcourts Подсудимые во время оглашения приговора в Пресненском суде Москвы

Фото: @moscowcourts

Уголовное дело в отношении пяти бывших топ-менеджеров Пенсионного фонда России и их сообщника в Пресненском райсуде столицы рассматривалось с декабря 2022 года. В результате суд согласился с аргументами гособвинения и признал бывших руководителя департамента по осуществлению закупок ПФР Александра Руднева, начальника департамента организации госуслуг Евгения Турчака, начальника департамента управления инфраструктурой автоматизированной информационной системы Рубена Эфианджяна, начальника департамента по обеспечению информационной безопасности Евгения Никитина и руководителя межрегионального информационного центра фонда Константина Янкина виновными в получении взяток в особо крупном размере (ст. 290 УК РФ).

Самый большой срок — 13 лет — получил Евгений Никитин. Евгений Турчак, Рубен Эфианджян и Александр Руднев были приговорены к 12 годам каждый, Константин Янкин — к 11 годам. Всем назначен строгий режим. Кроме того, бывшие сотрудники ПФР должны солидарно заплатить штраф в размере 190,7 млн руб.— суммы полученных взяток. Шестой подсудимый, бывший сотрудник Redsys Дмитрий Радченко, который непосредственно передавал деньги, признан виновным по ст. 291 УК РФ (дача взятки) и приговорен к шести годам колонии строгого режима, а также штрафу в размере 10 тыс. руб.

Как ранее сообщал “Ъ”, коррупционную схему в 2015 году, по версии следствия, придумали владелец компании «Техносерв» Алексей Ананьев и бенефициар IT-интегратора Redsys Сергей Гордеев.

С помощью взяток, как следует из материалов дела, бизнесмены обеспечивали заключение с их фирмами госконтрактов на поставку оргтехники для нужд ПФР.

Господа Ананьев и Гордеев, как считает следствие, фактически выплачивали ежемесячно руководителям ключевых департаментов фонда вторую зарплату, размер которой составлял от 200 тыс. до 1,5 млн руб. Окончательный вид криминальная схема приобрела после того, как в 2016 году Алексей Ананьев посодействовал назначению на пост главы департамента организации госуслуг ПФР Евгения Турчака, который взял на себя роль координатора. Остальных фигурантов дела, а также бывшего начальника департамента информационных технологий фонда Дмитрия Кузнецова (признал вину и ранее был осужден в особом порядке) следствие считает исполнителями.

Взятки, по материалам дела, выплачивались до 2019 года, за это время бизнесмены передали управленцам фонда чуть более 190,7 млн руб., в свою очередь, компании господина Ананьева и Гордеева стали крупнейшими поставщиками ПФР, заключив с ним госконтракты на поставку различной компьютерной техники на сумму более 18 млрд руб.

Отметим, что в материалах дела помимо топ-менеджеров фонда, бизнесменов Ананьева и Гордеева говорилось и о «лицах из числа высшего руководства ПФР». Однако их личности следователи так и не смогли установить.

Между тем именно неустановленные лица, судя по материалам дела, вышли на владельцев Redsys и «Техносерва» и за вознаграждение начали передавать им информацию о предстоящих закупках.

Вину большинство подсудимых не признавало, лишь господин Янкин признавал ее частично. Защита бывших сотрудников ПФР считает приговор несправедливым и намерена его обжаловать в вышестоящей инстанции.

Стоит отметить, что бизнесмены Алексей Ананьев и Сергей Гордеев на данный момент заочно арестованы и объявлены в розыск. Впрочем, их выдача России выглядит маловероятной. Как ранее сообщал “Ъ”, Интерпол исключил данные господина Ананьева из своей разыскной базы, посчитав его преследование политическим. Сергей Гордеев, по данным “Ъ”, уже несколько лет проживает в Лондоне, а британские власти и в прежние времена практически не выдавали разыскиваемых в РФ, а сейчас и запросы из нашей страны фактически не рассматривают.

Владислав Трифонов