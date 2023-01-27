Растрата потребовала ареста

Басманный суд Москвы в рамках уголовного дела о растрате более €1 млрд средств Промсвязьбанка (ПСБ) заочно арестовал бывшего руководителя департамента проектного финансирования этого кредитного учреждения Александра Афанасьева. Организаторами преступления следствие считает бывших владельцев банка братьев Алексея и Дмитрия Ананьевых. Как говорится в деле, господин Афанасьев являлся одним из активных участников вывода указанной суммы, причем сама финансовая операция заняла всего несколько часов.

Рассмотрением ходатайства СКР о заочном аресте бывшего топ-менеджера Промсвязьбанка Басманный суд Москвы занимался около двух часов. И хотя адвокат финансиста Елена Есикова выступила против избрания меры пресечения, предложенной следствием, суд посчитал аргументы СКР более весомыми. В результате ходатайство было удовлетворено: в случае задержания Александра Афанасьева на территории России или его экстрадиции из-за границы он будет отправлен в СИЗО на два месяца. Заочный арест позволит российской стороне обратиться в Интерпол для организации розыска Александра Афанасьева.

Господин Афанасьев — еще один фигурант уголовного дела о выводе из банка более €1 млрд в 2017 году. Действия финансиста квалифицированы следствием как растрата в особо крупном размере (ч. 4 ст. 160 УК РФ). Организаторами незаконного вывода средств СКР считает бывших владельцев ПСБ Алексея и Дмитрия Ананьевых, а их подчиненный Афанасьев, по версии следствия, активно содействовал исполнению преступного замысла. Стоит отметить, что ранее Промсвязьбанк подал к своему бывшему сотруднику иск, требуя возмещения понесенных убытков на общую сумму 20 млрд руб.

Как ранее сообщал “Ъ”, в декабре 2017 года, за день до того, как Центральный банк приступил к санации Промсвязьбанка, из последнего были выведены 57,3 млрд руб. и $505,6 млн. Как считает СКР, это было сделано из-за опасений его владельцев утраты возможности управления кредитным учреждением, поскольку до этого ЦБ выявил в ПСБ многочисленные нарушения при кредитовании.

Экстренно сколотив преступную группу для вывода средств, владельцы банка, как считает СКР, в общей сложности вовлекли в нее девять человек, в основном из своих подчиненных. Теми были подготовлены различные финансовые документы, которые придавали выводу средств якобы законный характер. 14 декабря 2017 года по указанию организаторов махинации, говорится в деле, было оформлено несколько сделок по покупке различных ценных бумаг. В итоге за несколько часов на счета нидерландской компании Promsvyaz Capital B.V. было переведено 57,3 млрд руб. и $505,6 млн якобы за приобретенные у нее акции Промсвязьбанка, облигации АО «Промсвязькапитал», а также ценные бумаги PSB Finance S.A. UNDT и других компаний, деятельность которых контролировалась организаторами преступной группы. На момент сделки общая сумма выведенных средств превышала €1 млрд.

В дальнейшем, по данным СКР, эта сумма была раздроблена, а господа Ананьевы организовали ее легализацию. При этом, считает следствие, фактически никаких ценных бумаг банк не приобретал, а сделка служила лишь прикрытием для незаконного вывода средств.

По этому делу уже вынесен один приговор: в ноябре прошлого года Лефортовский райсуд Москвы оправдал бывшего вице-президента ПСБ Николая Цуканова, но при этом приговорил еще четверых фигурантов к лишению свободы на сроки от 5 лет до 7,5 года.

Напомним, что в международном розыске по этому делу находятся экс-юрист ПСБ Сергей Зорин, гражданин Украины Игорь Пидлужный и президент АО «Промсвязькапитал» Батраз Плиев. При этом Интерпол, как сообщал “Ъ”, в ноябре 2020 года снял с розыска Алексея и Дмитрия Ананьевых, признав их преследование политически мотивированным.

Владислав Трифонов