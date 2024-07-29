Главные новости за 29 июля. Сочи

В Сочи возбудили уголовное дело по факту дорожно-транспортного происшествия с участием маршрутного автобуса и фронтального погрузчика, в результате которого погиб восьмилетний ребенок и ранены четыре человека.

В Сочи единовременно находятся более 203 тыс. туристов. Рост турпотока на курорте сохраняется на уровне 7%.

Ученые из «Сириуса» исследовали шесть главных пляжей Сочи и федеральной территории, чтобы определить уровень их загрязнения и выявить типы мусора, преобладающие в этих зонах. Результаты исследования помогут разработать меры по снижению загрязненности на одном из главных курортов России.

Научные сотрудники Субтропического научного центра РАН провели первую с советских времен экологическую экспедицию к озерам Кавказского заповедника. Команда специалистов с 20 по 23 июля проводила исследования в окрестностях системы озер Кардывач.

В Волгоградской области сошел с рельсов поезд, следующий из Казани в Адлер. Состав столкнулся с грузовиком, водитель которого в нарушение ПДД выехал на переезд. Возбуждено уголовное дело. Госпитализировали более 50 человек. В поезде ехали 17 детей из Сочи. К месту назначения людей доставит резервный состав. Пассажирам обещали возместить стоимость билетов.

Часть Северного мола порта Сочи площадью 3,3 тыс. кв. м ФГУП «Росморпорт» выставил на торги. Начальная стоимость — 19,2 млн руб.

ВТБ выделил 20 млрд руб. для строительства жилого комплекса «Лестория» в Сочи. Федеральный девелопер «Неометрия», входящий в инвестиционный холдинг Alias Group, возведет шесть зданий высотой от 15 до 17 этажей.

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