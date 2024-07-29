ВТБ инвестирует 20 млрд рублей в строительство ЖК в малозаселенных локациях Сочи

ВТБ выделил 20 млрд руб. для строительства жилого комплекса «Лестория» в Сочи. Федеральный девелопер «Неометрия», входящий в инвестиционный холдинг Alias Group, возведет шесть зданий высотой от 15 до 17 этажей, сообщает пресс-служба банка.

Проект «Лестория» включает в себя не только жилые здания, но и создание значительных инфраструктурных объектов. Вблизи комплекса появятся детский сад на 550 мест и благоустроенные набережные с обеих сторон вдоль реки Кудепста, находящиеся рядом с Национальным парком и Тисо-самшитовой рощей. «Неометрия» также уже предприняла шаги по улучшению транспортной доступности района, построив новый капитальный мост и участок двухполосной дороги.

Мария Удовик

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