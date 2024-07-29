Глава Сочи прокомментировал сход поезда Казань — Адлер с рельсов

Глава Сочи Андрей Прошунин прокомментировал ДТП в Волгоградской области, где после столкновения с грузовиком с рельсов сошел поезд Казань — Адлер. Мэр курорта подтвердил появившуюся ранее в сети информацию о том, что в поезде ехали 17 сочинских детей и четыре их взрослых сопровождающих. Жизни и здоровью группы ничего не угрожает, отметил господин Прошунин в своем Telegram-канале.

«Группа возвращалась с конкурса талантов. Мы уже связались с руководителем и получили подтверждение, что с детьми все в порядке. Их эвакуировали с места аварии и разместили в помещении детского сада в городе Котельниково. Остаемся на связи, чтобы в случае необходимости помочь сочинцам добраться домой»,— написал мэр.

Как сообщалось ранее, группа возвращалась с конкурса талантов «Призвание — артист» в Казани. Дети ехали в третьем вагоне. Серьезных травм они не получили, лишь ссадины и ушибы.

Вячеслав Рыжков

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