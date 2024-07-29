Ученые выявили самые чистые пляжи Сочи

Ученые из «Сириуса» исследовали шесть главных пляжей Сочи и федеральной территории, чтобы определить уровень их загрязнения и выявить типы мусора, преобладающие в этих зонах. Результаты исследования помогут разработать меры по снижению загрязненности на одном из главных курортов России, сообщает «Сириус журнал».

Команда ученых проанализировала шесть пляжных зон: «Бархатные сезоны», «Сириус», «Известия», «Хоста», «Мацеста» и «Приморский». Согласно комментариям лаборанта-исследователя Государственного океанографического института им. Зубова Виктории Спириной, на сочинских пляжах обнаружили от 40 до 245 единиц мусора на 100 м, что значительно меньше по сравнению с некоторыми «горячими» точками на Черноморском побережье, где показатели достигают тысячи единиц.

Наибольшее количество мусора было на пляжах, где отсутствует регулярная уборка, и на участках, где реки впадают в море. Самыми чистыми пляжами оказались «Сириус», «Мацеста» и «Известия» с показателями 30 единиц мусора на 100 м. В «Известиях» этот показатель был ниже — 26 единиц.

Пляжи «Приморский» и «Хоста» оказались самыми загрязненными. Там обнаружили 116 и 203 единицы мусора соответственно. «Хоста» замусорена крупными отходами, такими как пенопласт, который распадается на мелкие частицы, загрязняя все пляжи. Основной вид мусора составили окурки, сигаретные пачки и пластик.

В ходе исследования также изучали морскую воду и состояние зоопланктона как метод биоиндикации. Ученые обнаружили в Черном море инвазивный вид — дальневосточный рапан, который прибыл в воды региона с балластными водами судов или прикрепившись к их бортам. Этот хищный моллюск быстро размножается в Черном море, где у него нет естественных врагов, таких как морские звезды на Дальнем Востоке. Рапан может угрожать местной фауне и изменить экосистему моря.

Мария Удовик

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