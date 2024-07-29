Поезд Казань — Адлер сошел с рельсов в Волгоградской области

Днем в понедельник, 29 июля, в Волгоградской области сошел с рельсов поезд, следующий из Казани в Адлер. Информацию подтвердили в официальном Telegram-канале РЖД.

В пресс-релизе говорится, что происшествие случилось в 12:35 на перегоне Гремячая — Котельниково. Водитель грузовика «Камаз» выехал на железнодорожный переезд и совершил столкновение с проходящим пассажирским поездом №491 Казань — Адлер. С рельсов сошли восемь вагонов.

«Информация о пострадавших уточняется. На место вызваны оперативные службы и восстановительные поезда»,— сообщили в РЖД. На участке приостановили движение поездов.

Ряд Telegram-каналов со ссылкой на источники сообщает о 100 пострадавших в результате происшествия. Среди них якобы есть дети. Официального подтверждения этой информации нет. О погибших также не сообщалось. Всего в поезде ехали 800 пассажиров, пишут СМИ.

Вячеслав Рыжков

Оперативные новости «Ъ» из Сочи в Telegram