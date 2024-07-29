После схода с рельсов поезда Казань — Адлер возбудили уголовное дело

По факту схода с рельсов поезда Казань — Адлер в Волгоградской области возбудили уголовное дело. Следователи усматривают в случившемся признаки преступления, предусмотренного ст. 263 УК РФ (нарушение правил безопасности движения и эксплуатации железнодорожного транспорта), сообщает пресс-служба СК России.

В ведомстве напомнили, что днем 29 июля на нерегулируемом переезде, расположенном на 185 км перегона Котельниково — Гремячий в Волгоградской области, столкнулись грузовик и пассажирский состав. Поезд сошел с рельсов. Количество пострадавших устанавливается, сообщает следком.

Ранее сообщалось, что, по предварительным данным, в результате происшествия пострадали более 20 человек. Всего в поезде ехали свыше 800 пассажиров. Госпитализирован водитель грузовика, который столкнулся с поездом. На месте работают экстренные службы.

Вячеслав Рыжков

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