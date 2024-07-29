После гибели ребенка в ДТП в Сочи возбудили уголовное дело

В Сочи возбудили уголовное дело по факту дорожно-транспортного происшествия с участием маршрутного автобуса и фронтального погрузчика, в результате которого погиб восьмилетний ребенок и ранены четыре человека. Об этом сообщает пресс-служба СУ СКР по Краснодарскому краю.

Вчера днем, 28 июля, поступило сообщение о столкновении на автодороге «Адлер — Красная Поляна». На место происшествия выехал следователь территориального следственного отдела СКР по Краснодарскому краю. По факту аварии следственный отдел по Адлерскому району возбудил уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 264 УК РФ (нарушение ПДД, повлекшее по неосторожности смерть человека).

По предварительным данным, около 11:30 маршрутный автобус, который двигался в сторону поселка Красная Поляна, столкнулся с фронтальным погрузчиком. Автобус выехал на встречную полосу при обгоне в разрешенном месте, в то время как водитель погрузчика, не убедившись в безопасности маневра, начал поворачивать налево, что и привело к аварии.

В результате столкновения пострадали четыре пассажира автобуса и водитель погрузчика. Всех их госпитализировали. Позднее восьмилетний пострадавший скончался в больнице. Его отец остается в тяжелом состоянии. Остальные пострадавшие получают медицинскую помощь.

Мария Удовик

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