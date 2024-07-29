Более 200 тысяч туристов единовременно находятся в Сочи

В Сочи единовременно находятся более 203 тыс. туристов. Рост турпотока на курорте сохраняется на уровне 7%, рассказали в пресс-службе городской администрации.

В мэрии отметили, что каждый второй турист по статистике останавливается в горах или посещает достопримечательности горного кластера с экскурсией. На Красной Поляне и в Розе Хутор зафиксировали увеличение турпотока на 10% по сравнению с аналогичным прошлогодним периодом.

Рекорды посещаемости бьют также объекты турпоказа на курорте. Парк «Ривьера» с начала лета посетили порядка 800 тыс. гостей. На 9,5% выросла посещаемость «Сочи Парка», на 37% больше иностранных туристов посетили «Скайпарк». Всего с начала 2024 года турпоток в Сочи составил 4,3 млн человек.

Вячеслав Рыжков

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