Резервный состав доставит пассажиров поезда Казань — Адлер к месту назначения

РЖД выделила резервный состав для пассажиров сошедшего с рельсов поезда Казань — Адлер. Он доставит людей к месту назначения, сообщается в официальном Telegram-канале компании.

Резервный состав вышел из Волгограда. Он будет подан под посадку на станции Гремячая. Состав пройдет измененным маршрутом через станции Петров Вал, Морозовская, Волгодонская с выходом на основной маршрут на станции Куберле.

Эвакуированных с опрокинувшегося поезда пассажиров отправили автотранспортом на станцию Котельниково для размещения на вокзале. Людям раздают воду. Когда резервный состав прибудет на станцию, пассажиров к нему доставят автобусами.

Ранее сообщалось, что число госпитализированных при крушении поезда выросло до 30. Позже в Telegram-канале Росжелдора появилась информация о 55 госпитализированных. Всего пострадали 140 человек, в том числе восемь детей.

Вячеслав Рыжков

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