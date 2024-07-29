Пассажирам поезда Казань — Адлер возместят стоимость билетов

АО «ФПК» объявила о том, что возместит пассажирам, которые находились в поезде во время ДТП в Волгоградской области, полную стоимость проезда и начислит 24 тыс. баллов по программе «РЖД Бонус». Также пассажиры могут рассчитывать на выплаты возмещения от компании АО «СОГАЗ», говорится в официальном Telegram-канале ФПК.

«Найденные вещи, которые были у пострадавших во время схода поезда, будут переданы на станцию Котельниково. На данный момент задерживается движение поездов на этом направлении»,— добавили в компании.

Также глава Сочи Андрей Прошунин заявил, что пассажиры, которые ехали в Сочи на отдых, могут обратиться в администрацию города для оказания помощи в возврате денег за сутки проживания. Мэр призвал средства размещения курорта пойти навстречу людям. В администрации уточнили, что пассажирам нужно обратиться в городской департамент курортов.

Ранее сообщалось, что РЖД направила резервный поезд, который доставит пассажиров потерпевшего крушение состава к месту назначения. Сейчас эвакуированные граждане ждут прибытия нового поезда на станции Котельниково.

Вячеслав Рыжков

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