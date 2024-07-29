Первая со времен СССР экоэкспедиция отправилась к озерам Кавказского заповедника

Научные сотрудники Субтропического научного центра РАН провели первую с советских времен экологическую экспедицию к озерам Кавказского заповедника. Команда специалистов с 20 по 23 июля проводила исследования в окрестностях системы озер Кардывач, сообщает пресс-служба Центра.

Главный научный сотрудник Субтропического научного центра РАН, доктор биологических наук Лалита Захарихина отметила, что местность в этой части заповедника изучена слабо. Несколько экспедиций побывали здесь в 1888–1930 годах и были посвящены в большей степени генезису самих озер и их геоморфологии. В эпоху современности экспедиции к озерам не направлялись. При этом, отмечает госпожа Захарихина, местность перспективна для научных исследований не только малым антропогенным влиянием и первозданностью, но также и характерной сменой высотных поясов Кавказа от лесной зоны до зоны альпийских лугов.

В ходе экспедиции планировалась комплексная оценка компонентов природной среды этой местности. Специалисты провели исследования атмосферы, изучили растительный и почвенный покровы, таксономический состав почвенной мезофауны и провели ряд других изысканий.

Одним из открытий экспедиции стало обнаружение в районе озера Верхний Кардывач археологического объекта — ацангуаров. Ранее для этой местности подобные объекты в научной литературе не описывались. Это древние средневековые сооружения из небольших необработанных камней в виде оград. Их присутствие характерно для альпийских лугов Кавказа.

Вячеслав Рыжков

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