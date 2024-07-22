Извлечение инфляционного корня

До пятницы 26 июля, когда совет директоров Банка России примет решение о ключевой ставке, регулятор будет соблюдать «неделю тишины» — когда запрещаются любые высказывания или публикации его представителей о денежно-кредитной политике, которые могут повлиять на рынки. Впрочем, накануне сказано достаточно: в опубликованных на минувшей неделе материалах ЦБ (см. “Ъ” от 17 июля) ясно видны обоснования необходимости дальнейшего ужесточения ДКП и ее фиксации в этом состоянии дольше, чем планировалось весной. В стране, где спрос системно превышает предложение, заемные деньги должны быть достаточно дороги, чтобы тратить их только на необходимое (инвестиции в увеличение предложения), но не на потребление. Ту же цель регулятор преследует, видимо, и на рынке труда: расходы компаний на «перекупку» друг у друга дефицитных работников не решают проблему кадрового дефицита — но растущие зарплаты увеличивают спрос на товары, которые опять дорожают.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Олег Сапожков

Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ Олег Сапожков

Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ

Контраргументы также были озвучены — например, ЦМАКП в записке «О динамике инфляции с 25 июня по 15 июля 2024 года». Ее авторы Дмитрий Белоусов и Олег Солнцев показывают, что «инфляционный шок», ускорение инфляции накануне решения ЦБ о ставке, во многом обеспечен разовыми факторами (как рост тарифов ЖКХ или удорожание овощей из-за заморозков мая) — и традиционно (см. “Ъ” от 8 июля) перечисляют риски нового повышения ставки: «дестимулирование инвестактивности», «навязывание стагнации», «выталкивание бизнеса» из страны, схлопывание пузыря в недвижимости и рост неплатежей по кредитам, а в итоге — огосударствление экономики, рост нагрузки на бюджет и отмена уже и государственных инвестпроектов. Отметим, ровно те же споры мы слышали в Белом доме и год назад, перед началом нынешнего цикла ужесточения ДКП, тогда совпавшего с циклом подготовки бюджета. Тогда ужесточение ДКП «поначалу не оказало воздействия на динамику инвестиций», признают и авторы ЦМАКП — настаивая, однако, что риски могут и сбыться.

Идея же «инфляционного таргетирования» господдержки (то есть направления ее в отрасли с наибольшим ростом предложения), высказанная в колонке Владимира Еремкина из ИПЭИ РАНХиГС на минувшей неделе (см. «Ъ-Онлайн» от 17 июля), де-факто обсуждалась в правительстве еще год назад — но не могла быть реализована в отсутствие необходимых данных (см. “Ъ” от 17 июля 2023 года). Однако информатизация Белого дома продолжается — и, по данным “Ъ”, возможности управления инфляционными эффектами госрасходов действительно обсуждаются экономическим блоком правительства и ЦБ. Впрочем, на высоту новой «ступеньки» ключевой ставки, которая станет известна в ближайшую пятницу, ход этого диалога повлияет вряд ли: речь в любом случае идет о крайне нестандартных из-за налоговых изменений госрасходах 2025 года — а с инфляцией ЦБ необходимо что-то делать уже сейчас.