Риски дороже сотрудничества

16 июля в Telegram-каналах появилась тревожная для держателей карт UnionPay банка РСХБ информация о возможной приостановке их обслуживания. Ее подтвердили “Ъ” в колл-центре банка в тот же вечер. Однако сам банк прокомментировал ситуацию лишь на следующий день, не внеся особой ясности. «С 19 июля расчеты по картам платежной системы UnionPay, выпущенным РСХБ, за рубежом могут быть приостановлены,— сообщили там.— Если вы за пределами России, рекомендуем снять наличные с карт UnionPay». Банк никак не прокомментировал причины происходящего, ограничившись лишь обещанием «дополнительно информировать обо всех изменениях».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Ксения Дементьева

Фото: Василий Шапошников, Коммерсантъ Ксения Дементьева

Фото: Василий Шапошников, Коммерсантъ

РСХБ находится под секторальными санкциями США с 2022 года, но в SDN-лист банк так и не был внесен (в отличие от других крупнейших банков — Сбербанка и ВТБ). В июне 2022 года РСХБ был отключен от SWIFT. Тем не менее, по словам собеседников “Ъ”, РСХБ до сих пор оставался прямым членом UnionPay, при этом расчеты банк проводил при участии Московской биржи (для приобретения валюты) и российской «дочки» крупнейшего китайского банка ICBC — АйСиБиСи, где имел счет. ICBC — основной расчетный банк платежной системы UnionPay. «Московская "дочка" ICBC не проводила платежей РСХБ, она только осуществляла клиринг по картам UP, выпущенным РСХБ,— поясняет один из собеседников “Ъ” на платежном рынке.— Распоряжение на отправку денег со счета, который ежедневно пополнял РСХБ, давала сама UP». Такая схема позволяла банку иметь в арсенале карты последней оставшейся в РФ международной системы и тем самым привлекать клиентов. Так, в прошлом году банк сообщал, что выпустил 80 тыс. шт. карт UnionPay и «Мир»-UnionPay. За первую половину прошлого года банк провел по этим картам за рубежом почти 2 млн трансакций на сумму свыше 36 млрд руб.

РСХБ лишился доступа к последней международной платежной системе в РФ — китайской UnionPay. Есть повод задуматься о сотрудничестве и страхе санкций.

По словам собеседников “Ъ”, без объяснения причин ICBC и его «дочка» отказались от работы с РСХБ. Другой клиринговый банк РСХБ не нашел, что и привело к остановке платежей.

Помимо РСХБ карты UnionPay в России выпускают Газпромбанк, Азиатско-Тихоокеанский банк, Примсоцбанк и Кредит Урал Банк. Изначально карты предлагали около десятка банков, но по мере ужесточения санкций их число сократилось.

В Российском офисе UnionPay от комментариев отказались, сославшись на период тишины. Впрочем, на саммите G7, прошедшем 13–15 июня, лидеры «большой семерки» сделали серьезное предупреждение в адрес Пекина, продолжающего сотрудничество с Россией. И по мнению экспертов, именно опасение вторичных санкций стало причиной приостановки работы с РСХБ. Ведь Китай хоть и дружественная, но осторожная страна, преисполненная восточных мудростей.