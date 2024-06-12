В санкции подбросили топлива

Минфин США расширяет блокирующие санкции против российского ТЭК. В SDN-List включены все будущие проекты НОВАТЭКа, строящиеся на верфи «Звезда» танкеры для перевозки СПГ с «Арктик СПГ-2», а также угольные «Коулстар» и «Эльга». СПГ-сектор, вероятно, будет развиваться по модели уже подпавшего под санкции «Арктик СПГ-2», говорят эксперты.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Танкер в нефтеналивном порту Приморск

Фото: Иван Шаповалов, Коммерсантъ Танкер в нефтеналивном порту Приморск

Фото: Иван Шаповалов, Коммерсантъ

США расширяют санкции против российских СПГ-проектов и угольной отрасли, следует из опубликованного 12 июня сообщения Управления по контролю за иностранными активами Минфина (OFAC).

Так, в SDN-List включены все будущие проекты НОВАТЭКа: как планировавшиеся на ближайшую перспективу «Мурманский СПГ» и «Обский ГХК», так и на более отдаленную — «Арктик СПГ-1» и «Арктик СПГ-3».

Ранее санкции США были введены в отношении строящегося проекта НОВАТЭКа «Арктик СПГ-2», где готова первая линия на 6,6 млн тонн. Из-за рестрикций проект так и не начал отгрузки, в том числе потому, что НОВАТЭК не смог получить шесть СПГ-танкеров Arc7 c южнокорейской верфи Hanwha Ocean. Теперь под прямые санкции попали семь из 15 строящихся на судоверфи «Звезда» танкеров Arc7 — «Алексей Косыгин», «Петр Столыпин», «Сергей Витте» и четыре непоименованных танкера.

Под санкциями также и другие структуры НОВАТЭКа — «НОВАТЭК СПГ топливо Кашира» и «Мурманск-трансгаз».

В SND-List включена «Русгаздобыча», которая в рамках СП с «Газпромом» Русхимальянс» строит крупнейший в РФ комплекс по переработке и сжижению газа в Усть-Луге стоимостью почти 3 трлн руб., запуск первой очереди планировался в 2026 году.

В SDN-List уже находится «Русхимальянс», а 12 июня США включили в список и главу компании Кирилла Селезнева. Сам проект в Усть-Луге в перечне не упоминается. Также попал в SDN-List «Газпром инвест» как организация «проектирующая и строящая объекты газовой отрасли».

Вслед за СУЭК, «Мечелом» и «Сибантрацитом» под блокирующие санкции США попали структуры, связанные с холдингом «Коулстар», основанным экс-главой «Роснефти» Эдуардом Худайнатовым, а также Александром Бородаевым и Борисом Варшавским. В их числе ООО «Коулстар», ООО «Морской терминал Коулстар», ООО «Разрез Богатырь». Кроме того, в SDN-List включена УК «Разрез Майрыхский», которая с февраля 2022 года принадлежит господам Бородаеву и Варшавскому, а прежде контролировалась ООО «Коулстар». Александр Бородаев и Борис Варшавский также были включены в SDN-List.

ООО «Разрез Богатырь» планировало в 2024 году начать разработку одноименного месторождения в Новосибирской области, запасы которого оцениваются в 300 млн тонн высококачественных антрацитов, прогнозные ресурсы — в 2,4 млрд тонн. УК «Разрез Майрыхский» владеет лицензиями на разведку и добычу на Бейском каменноугольном месторождении, запасы которого оцениваются почти в 5 млрд тонн.

Помимо «Коулстара» 12 июня США распространили санкции на структуры «Эльги» Альберта Авдоляна и Александра Исаева. Эльгинский угольный проект включает в себя крупнейшее в России и одно из крупнейших в мире месторождений коксующегося угля Эльгинское, запасы которого оцениваются в 2,2 млрд тонн по стандартам JORC. В 2023 году «Эльгауголь» увеличил добычу угля на 30%, до 26 млн тонн.

Независимый эксперт Александр Собко отмечает, что в сложившейся ситуации риск попадания в SDN-List «был и остается у любого российского СПГ-проекта».

По его словам, в связи с этим есть две проблемы — вопросы строительства завода СПГ и проблемы транспортировки и сбыта подпавшего под санкции СПГ. «Артик СПГ-2» в таких условиях, продолжает эксперт, становится в каком-то смысле «модельным» проектом для развития всего российского сектора СПГ, так как будущее всех остальных проектов будет зависеть от того, чем закончится история с «Арктик СПГ-2». Собеседник “Ъ” в угольной отрасли говорит, что российские угольные компании сегодня ориентированы на рынки Азии, а «возникающие проблемы с расчетами решаются по мере поступления».

Татьяна Дятел, Евгений Зайнуллин