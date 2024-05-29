Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Коммерсантъ FM
Предыдущая страница
Следующая страница

Путин поручил создать круглогодичные курорты у пяти морей и озера Байкал

Президент России Владимир Путин поручил правительству утвердить проект «Пять морей и озеро Байкал» в рамках нацпроекта «Туризм и гостеприимство». Город Байкальск в Иркутской области до 1 декабря внесут в перечень опорных городов.

Федеральные круглогодичные курорты появятся на побережьях:

  • Азовского моря (курорт «Приморск» в Запорожской области);
  • Балтийского моря («Белая дюна» в Калининградской области и «Санкт-Петербург Марина»);
  • Каспийского моря («Каспийский прибрежный кластер» в Дагестане);
  • Черного моря («Новая Анапа» в Краснодарском крае и «Золотые пески» в Крыму);
  • Японского моря («Приморье» в Приморском крае);
  • озера Байкал («Волшебный Байкал» в Бурятии и Иркутской области).

Сроком исполнения поручения указано 1 ноября 2024 года. Ответственным назначен премьер-министр Михаил Мишустин.

Владимир Путин также поручил правительству до 15 июня расширить программу льготного кредитования для инвестиционных проектов, которые связаны с созданием и развитием туристических кластеров. Номерной фонд в рамках программы должен быть увеличен до 59 тыс. номеров, а количество посетителей парков развлечений, аквапарков и горнолыжных курортов — до 23 млн человек в год.

В Байкальске, который внесут в перечень опорных городов, до 2040 года создадут сеть объектов электроснабжения для ухода от использования угля в регионе. В Крыму, Запорожской и Ростовской областях власти намерены совершенствовать транспортную инфраструктуру.

В рамках нацпроекта президент поручил утвердить проект по производству отечественной продукции для туриндустрии. Не менее половины доходов от увеличения пошлин на импортное вино направят на финансирование нацпроекта.

В марте Владимир Путин заявил о необходимости уделить особое внимание развитию активного туризма в российских регионах. Согласно прогнозам, по его словам, к 2030 году вклад туристической отрасли в ВВП России увеличится вдвое, до 5%.

О развитии туризма в России — в тексте «Ъ» «Турбизнес растет внутрь».

Новости компаний Все

Лента

Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...