Путин поручил создать круглогодичные курорты у пяти морей и озера Байкал

Президент России Владимир Путин поручил правительству утвердить проект «Пять морей и озеро Байкал» в рамках нацпроекта «Туризм и гостеприимство». Город Байкальск в Иркутской области до 1 декабря внесут в перечень опорных городов.

Федеральные круглогодичные курорты появятся на побережьях:

Азовского моря (курорт «Приморск» в Запорожской области);

Балтийского моря («Белая дюна» в Калининградской области и «Санкт-Петербург Марина»);

Каспийского моря («Каспийский прибрежный кластер» в Дагестане);

Черного моря («Новая Анапа» в Краснодарском крае и «Золотые пески» в Крыму);

Японского моря («Приморье» в Приморском крае);

озера Байкал («Волшебный Байкал» в Бурятии и Иркутской области).

Сроком исполнения поручения указано 1 ноября 2024 года. Ответственным назначен премьер-министр Михаил Мишустин.

Владимир Путин также поручил правительству до 15 июня расширить программу льготного кредитования для инвестиционных проектов, которые связаны с созданием и развитием туристических кластеров. Номерной фонд в рамках программы должен быть увеличен до 59 тыс. номеров, а количество посетителей парков развлечений, аквапарков и горнолыжных курортов — до 23 млн человек в год.

В Байкальске, который внесут в перечень опорных городов, до 2040 года создадут сеть объектов электроснабжения для ухода от использования угля в регионе. В Крыму, Запорожской и Ростовской областях власти намерены совершенствовать транспортную инфраструктуру.

В рамках нацпроекта президент поручил утвердить проект по производству отечественной продукции для туриндустрии. Не менее половины доходов от увеличения пошлин на импортное вино направят на финансирование нацпроекта.

В марте Владимир Путин заявил о необходимости уделить особое внимание развитию активного туризма в российских регионах. Согласно прогнозам, по его словам, к 2030 году вклад туристической отрасли в ВВП России увеличится вдвое, до 5%.

О развитии туризма в России — в тексте «Ъ» «Турбизнес растет внутрь».