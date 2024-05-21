Главные новости за 21 мая. Кубань, Крым, Адыгея

Власти Новороссийска заявили о сохранении угрозы ракетных ударов. Как сказал на совещании в мэрии начальник управления ГО и ЧС Игорь Васильев, приоритетными целями являются объекты Минобороны, промышленные предприятия, потенциально опасные, критически важные объекты, имеющие категорию гражданской обороны.

Бывшего командующего 58-й армией Южного военного округа Ивана Попова арестовали по делу о мошенничестве. В отношении военного расследуется уголовное дело по ч. 4 ст. 159 УК (Мошенничество, совершенное организованной группой в особо крупном размере). Сумма ущерба оценивается примерно в 100 млн руб. Сообщается, что подельник фигуранта — бизнесмен из Краснодарского края.

В результате столкновения вахтового автобуса с грузовым автомобилем в Туапсинском районе пострадали три человека.

Депутат Госдумы Алексей Волоцков заявил, что российские военные полностью обеспечили безопасность туристов на курортах Краснодарского края. По словам парламентария, военные и системы противовоздушной обороны держат ситуацию под контролем.

В Краснодарском крае стартовала сдача ОГЭ. Экзамен напишут 77 тыс. девятиклассников. Вице-губернатор Кубани Анна Минькова рассказала, что основной период ГИА-9 открывает экзамен по иностранным языкам.

В поселке Дагомыс в Сочи на продажу выставили замок общей площадью более 1,5 тыс. кв. м за 900 млн руб. В доме более десяти комнат, семь спальных комнат, зоны для отдыха, гардеробные.

Глава Новороссийска Андрей Кравченко раскритиковал работу управляющих компаний города. Он заявил, что недобросовестные компании должны уйти с рынка.

Компания «ВодоходЪ экспресс» запустила морское сообщение по маршруту Новороссийск — Геленджик — Сочи. Рейсы выполняются ежедневно согласно расписанию.

Врачи ККБ №2 в Краснодаре спасли роженицу, находящуюся на 30-й неделе беременности, и ее ребенка. Медики провели сложнейшую операцию, спустя два месяца женщина родила здорового и крепкого мальчика.

В Краснодаре в конце мая еще восемь маршрутов начнут работать по брутто-контрактам. Специалисты департамента транспорта и дорожного хозяйства проверили машины на соответствие всем требованиям.

В индустриальном парке «Копанской» начали возводить первую очередь логистического комплекса. Общая площадь центра превысит 75 тыс. кв. м. Сейчас на стройплощадке идут монолитные работы и монтаж металлоконструкций.

Вдоль спорткомплекса «Стань Чемпионом» на улице Зиповская, 70 в Краснодаре установили дорожные знаки, запрещающие движение электросамокатов. Их смонтировали специалисты департамента транспорта и дорожного хозяйства.

В Анапе построят комплекс по обращению с отходами. Стоимость проекта составит 4,1 млрд руб.

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