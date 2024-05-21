Краснодарские врачи спасли роженицу с хроническим заболеванием и ее ребенка

Врачи ККБ №2 в Краснодаре спасли роженицу, находящуюся на 30-й неделе беременности, и ее ребенка. Медики провели сложнейшую операцию, спустя два месяца женщина родила здорового и крепкого мальчика, рассказал министр здравоохранения Кубани Евгений Филиппов в своем Telegram-канале.

По словам министра, женщина поступила в больницу с жалобами на частые боли в области живота и нарушением полноценного питания. Роженица с трудом пила воду, не могла нормально есть, теряла вес. При обследовании у пациентки нашли ахалазию кардии — хроническое нервно-мышечное заболевание, при котором происходит нарушение проходимости пищи.

Врачам предстояло выполнить хирургическое вмешательство, однако ситуация отягощалась тем, что пациентка находилась на 30-й неделе беременности. Избежать операции не представлялось возможным, так как малыш не дожил бы до родов, отметил господин Филиппов.

Медики приняли решение провести малоинвазивную операцию. На Кубани пероральная эндоскопическая миотомия беременной еще никогда не выполнялась, отметил главврач ККБ №2 Сергей Габриэль. Он два часа оперировал женщину, в итоге вмешательство завершилось успешно.

«Результат оправдал все ожидания. Пациентку выписали, она начала полноценно питаться и набирать вес, а спустя два месяца женщина родила здорового и крепкого малыша, с чем мы ее и поздравляем!» — рассказал министр здравоохранения.

Вячеслав Рыжков

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