Власти Новороссийска заявили о сохранении угрозы ракетных ударов

В Новороссийске сохраняется вероятность ракетных ударов, а также попытки атаки беспилотными летательными аппаратами и безэкипажными катерами. Об этом на аппаратном совещании в администрации города заявил начальник управления ГО и ЧС Игорь Васильев, сообщает пресс-служба мэрии.

«Приоритетные цели — объекты Минобороны, промышленные предприятия, потенциально опасные, критически важные объекты, имеющие категорию гражданской обороны»,— отметили в мэрии.

Игорь Васильев подчеркнул, что система оповещения Новороссийска включает в себя 125 сирен и сиренно-речевых установок. При угрозе включаются сирены — сигнал «Внимание всем!». После этого по всем СМИ передается сообщение о существующей угрозе и инструкция по дальнейшим действиям. Сообщение передается также по смс, радио, в чатах, на официальных сайтах города и на платформе «Мой Новороссийск».

Власти уточняют, что в труднодоступных местах объявления делают подразделения МЧС и управления внутренних дел города с использованием громкоговорящей связи. Но «при внезапной атаке, когда время ограничено, используются только сирены и сиренно-речевые установки, радио, местные интернет-ресурсы. Так было 17 мая»,— подчеркнули в мэрии.

При воздушной тревоге за безопасность сотрудников отвечают руководители предприятий. При этом делегировать свои обязанности главы компаний не могут. При получении сигнала воздушной тревоги они обязаны оповестить рабочую смену. Далее сотрудники должны занять свое рабочее место, но уже в защитном сооружении при его наличии.

Татьяна Ручкина

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