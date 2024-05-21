На Кубани сдают ОГЭ 77 тысяч девятиклассников

В Краснодарском крае стартовала сдача ОГЭ. Экзамен напишут 77 тыс. девятиклассников, сообщает пресс-служба региональной администрации.

Вице-губернатор Кубани Анна Минькова рассказала, что основной период ГИА-9 открывает экзамен по иностранным языкам. Более 5 тыс. школьников сдают английский, немецкий и французский языки. Во вторник, 21 мая, проходит письменная часть экзамена, на следующий день детей ждет устная проверка. Свои баллы девятиклассники узнают не позднее 5 июня.

Замглавы региона отметила, что Кубань — один из самых многочисленных в стране субъектов по числу участников государственной итоговой аттестации. В текущем году ОГЭ сдают на 7 тыс. детей больше, чем в 2023-м. Экзаменационная кампания для них продлится до 2 июля.

«Самый большой рост числа выпускников — в девяти городах и районах. Там мы открыли дополнительные пункты проведения экзаменов. Всего в течение основного периода ГИА-9 по краю будут работать 420 пунктов проведения. Удачи и успехов всем участникам на экзаменах!» — пожелала вице-губернатор.

Глава Краснодара ранее сообщал, что обеспечивать безопасность на выпускных в Краснодаре будут 350 полицейских. В преддверии экзаменов в городе провели всероссийские антитеррористические учения.

Вячеслав Рыжков

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