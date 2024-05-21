Еще восемь маршрутов в Краснодаре начнут работать по брутто-контрактам

В Краснодаре в конце мая еще восемь маршрутов начнут работать по брутто-контрактам. Специалисты департамента транспорта и дорожного хозяйства проверили машины на соответствие всем требованиям, рассказали в пресс-службе городской администрации.

Глава города Евгений Наумов отметил, что на улицы краевой столицы выйдут комфортабельные автобусы, соответствующие всем стандартам. В них установлены камеры видеонаблюдения, кондиционеры. Мэр заявил, что власти смогут лучше контролировать качество обслуживания перевозок.

В конце недели, 26 мая, на линии по регулируемым тарифам выйдут семь маршрутов: №33, 101А, 102А, 121А, 155А, 160А и 163А. С 29 мая по брутто-контракту на линию выйдут автобусы маршрута №140А.

В мэрии напомнили, что в прошлом году по брутто-контрактам начали работать четыре новых маршрута. Всего в Краснодаре сегодня действуют 14 таких маршрутов.

Вводить брутто-контракты — регулируемые тарифы на пассажирские перевозки — в Краснодаре начали в 2022 году. Городские власти намерены перевести на контракты как можно больше маршрутов.

Вячеслав Рыжков

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