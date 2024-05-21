Экс-командующего 58-й армией ЮВО Ивана Попова арестовали по делу о мошенничестве

Бывшего командующего 58-й армией Южного военного округа Ивана Попова арестовали по делу о мошенничестве. Об этом сообщает «Ъ» со ссылкой на источник в Следственном комитете России.

В отношении военного расследуется уголовное дело по ч. 4 ст. 159 УК (Мошенничество, совершенное организованной группой в особо крупном размере). Сумма ущерба, уточняет издание, оценивается примерно в 100 млн руб. Сообщается также, что подельник фигуранта – бизнесмен из Краснодарского края.

Газета «Ведомости» со ссылкой на источник в Минобороны пишет, что господина Попова подозревают в хищении и продаже металлоконструкций, предназначавшихся для строительства укреплений 58-й армии. Эти металлоконструкции поставлялись в рамках гуманитарной помощи.

В июле прошло года депутат Госдумы и бывший заместитель командующего ЮВО Андрей Гурулев опубликовал сообщение Ивана Попова, в котором тот говорит о своем отстранении от службы после представлении доклада о проблемах в армии. Тогда сообщалось, что доклад бывший командующий армией представил начальнику Генштаба ВС РФ Валерию Герасимову.

Ранее за взятки от краснодарского бизнесмена был арестован начальник управления кадров Минобороны РФ Юрий Кузнецов. Позже появилась информация о том, что в кубанской столице продают принадлежащий семье фигуранта элитный коттедж.

Вячеслав Рыжков

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