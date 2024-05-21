Депутат Волоцков заявил, что военные обеспечили безопасность кубанских курортов

Депутат Госдумы Алексей Волоцков заявил, что российские военные полностью обеспечили безопасность туристов на курортах Краснодарского края. По словам парламентария, военные и системы противовоздушной обороны держат ситуацию под контролем, пишет Ura.ru.

«Сегодня нет никаких реальных причин для срыва туристического сезона в Краснодарском крае. Конечно, в Киеве предпринимают попытки как-то психологически и информационно повлиять на наших граждан, однако реальная оперативная обстановка раз за разом показывает неэффективность этой работы»,— приводит издание слова депутата.

Алексей Волоцков заверил, что системы ПВО обеспечивают защиту кубанских курортов на территории самого региона, а также на подходах в Черном море, в Крыму, Ростовской области и новых территориях. Вместе с тем парламентарий отметил рост популярности российских курортов. Депутат добавил, что Краснодарский край привлекает все больше крупных туристических инвестиционных проектов.

Ранее депутат Сергей Алтухов заявил, что участившиеся атаки БПЛА на Краснодарский край со стороны Украины не имеют какого-либо военного значения и не несут серьезного экономического ущерба. Парламентарий также отметил хорошую работу сил ПВО.

Вячеслав Рыжков

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