В индустриальном парке «Копанской» начали строить логистический центр

В индустриальном парке «Копанской» начали возводить первую очередь логистического комплекса. Как сообщает пресс-служба федерального девелопера Dogma, который выполняет работы, общая площадь центра превысит 75 тыс. кв. м. Сейчас на стройплощадке идут монолитные работы и монтаж металлоконструкций.

Индустриальный парк «Копанской» станет первым крупным центром собственных производств стройкомпании. Площадка, по оценкам вице-президента по производству СК Артема Колесникова, позволит развивать новые направления для группы компаний. Общий объем инвестиций в строительство промпарка с учетом прокладки новых коммуникаций, дороги, возведения производственных и складских помещений составит около 11 млрд руб. На объекте появится почти 2 тыс. рабочих мест. Площадь «Копанского» превышает 38 гектаров.

Также на территории индустриального парка «Копанской» возводят три завода. Здания двух из них — заводов по производству ПВХ- и металлоизделий уже построены на 70%. Сейчас на объектах монтируют силовое электрооборудование и электрическое освещение. Предприятия введут в эксплуатацию в этом году. Завод ПВХ-изделий уже производит металлопластиковые окна для объектов DOGMA, после ввода в эксплуатацию предприятие увеличит выпуск в четыре раза — до 240 тыс. кв. м в год.

Завод по производству газоблоков находится на этапе бетонных работ. Также осуществляется поставка основного технологического оборудования из Китая и Турции. Мощность завода составит до 300 тыс. куб. м газоблоков в год. Для обеспечения нужд резидентов промпарка продолжается прокладка сетей связи и инженерной инфраструктуры.

В промпарке также разрабатывают проектно-сметную документацию современного производственно-складского комплекса формата Light Industrial. Объект будет ориентирован на предприятия легкой промышленности малого и среднего бизнеса. Площадь комплекса составит 65 тыс. кв. м. Начать строительство объекта планируют в 2025 году.

Татьяна Ручкина

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