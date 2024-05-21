Число пострадавших в ДТП с автобусом и грузовиком под Туапсе выросло до трех

По уточненным данным ГУ МВД по Краснодарскому краю, в результате столкновения вахтового автобуса с грузовым автомобилем в Туапсинском районе пострадали три человека.

Как ранее писал «Ъ-Кубань», днем 21 мая на трассе между Майкопом и Туапсе столкнулись вахтовый автобус «ПАЗ» и грузовик Howo. Водитель автобуса погиб, второй водитель госпитализирован. Предварительная причина ДТП — выезд автобуса на встречную полосу движения.

В салоне автобуса в момент аварии находились шестеро студентов одного из сочинских колледжей.

Наталья Решетняк

Оперативные новости «Ъ» из регионов Кубань, Адыгея, Крым в Telegram