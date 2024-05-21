В Краснодаре установили дорожные знаки, запрещающие движение самокатов

Вдоль спорткомплекса «Стань Чемпионом» на улице Зиповская, 70 в Краснодаре установили дорожные знаки, запрещающие движение электросамокатов. Их смонтировали специалисты департамента транспорта и дорожного хозяйства, сообщили в МЦУ краевой столицы.

«Причиной установки соответствующих знаков по указанному адресу стали случаи наездов на пешеходов и детей»,— пояснили в Центре.

В ответ на запрос «Ъ-Кубань» в МЦУ уточнили, что кикшеринговые самокаты в зоне действия знака будут автоматически выключаться. Контроль за соблюдением правил владельцами личных самокатов будут осуществлять сотрудники ГИБДД. В качестве альтернативы водителям СИМ предлагают передвигаться там, где это разрешено, к примеру, по другой стороне улицы.

Согласно действующему законодательству, к нарушителям правил для СИМ будет применяться ст. 12.29 КоАП (нарушение ПДД пешеходом или иным лицом, участвующим в процессе дорожного движения). Штраф — 800 руб. или 1,5 тыс. руб., если нарушение совершено в пьяном виде.

Днем накануне, 20 мая, стало известно, что кикшеринговые компании представили экспериментальную разметку для парковки самокатов в центре Краснодара. Такие места появились на улице Красной.

Вячеслав Рыжков

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