В Анапе построят мусоросортировочный комплекс за 4 млрд рублей

В Анапе построят комплекс по обращению с отходами. Как сообщает «РБК Краснодар» со ссылкой на Российского экологического оператора (РЭО), стоимость проекта составит 4,1 млрд руб.

Концессию на строительство котельной подписали министерство ТЭК и ЖКХ Краснодарского края и ООО «Региональный оператор — КК». Размер капитального гранта составляет 1 млрд руб.

В комплекс войдут объекты обработки мощностью 300 тыс. т в год, утилизации — 110 тыс. т в год и захоронения — 250 тыс. т в год. Гендиректор РЭО Денис Буцаев считает, что комплекс поможет вдвое увеличить показатели нацпроекта «Экология» по снижению захоронения отходов, а увеличение доли обработки ТКО — до 100%.

Ввести объект в эксплуатацию планируется в 2026–2027 годах. В состав комплекса войдут два участка — один мощностью компостирования не менее 110 тыс. т в год и не более 120 тыс. т в год. Мощность второго объекта для размещения непригодных для обработки отходов составит не более 250 тыс. т в год.

Татьяна Ручкина

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