Готический замок в Сочи выставили на продажу за 900 млн рублей

В поселке Дагомыс в Сочи на продажу выставили замок общей площадью более 1,5 тыс. кв. м за 900 млн руб. Объявление о продаже объекта опубликовано на сервисе бесплатных объявлений.

В описании дома говорится, что четырехэтажный замок расположен в Лазаревском районе по улице Ленинградская. В доме более десяти комнат, семь спальных комнат, зоны для отдыха, гардеробные. Площадь участка составляет 140 соток, категория земель — индивидуальное жилищное строительство. Стены построены из газоблоков, в здании есть баня и бассейн.

«Отсутствие финишной внутренней отделки позволяет самостоятельно продумать стилистику интерьера индивидуально под вашу семью. Кроме основного здания, здесь также находится отдельный домик для охраны и обслуживающего персонала, парковочное пространство для десяти автомобилей и гараж для пяти авто, гостевой дом (220 кв. м), банный комплекс с бильярдом, кухней и обеденной зоной, тремя спальнями (240 кв. м) и зона барбекю (112 кв. м), винный погреб (40 кв. м)»,— сообщает риелтор.

Проект также предусматривает: собственное поле для гольфа, бассейн, солярий, имеется лифт из гаража, внутренний и открытый бассейны, каскад прудов с рыбками и плодоносящий сад с лесной зоной.

Кроме того, подчеркивается, что дом удален от городской суеты, шума и дорог.

Ранее «Ъ-Кубань» писал, что на «Поле чудес» в Краснодаре выставили на продажу элитный коттедж за 125 млн руб. Дом принадлежит сестре жены начальника главного управления кадров Минобороны России генерал-лейтенанта Юрия Кузнецова, обвиняемого во взяточничестве.

Тат Гаспарян

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