Это было давно и нестройно

Суд в Краснодаре из-за истечения сроков давности прекратил уголовное преследование бывшего специалиста отдела департамента горархитектуры Екатерины Кравченко. Следствие обвиняло ее в подготовке проектов разрешений на строительство многоквартирных домов, которые по причине градостроительных нарушений либо не были построены, либо были снесены, а пайщики проектов остались без жилья и денег. Ущерб оценили более чем в 400 млн руб. Дела были взяты на контроль главой СКР Александром Бастрыкиным. Застройщикам вынесли обвинительные приговоры. Юристы считают, что пострадавшие пайщики могут попробовать взыскать ущерб с муниципалитета или с самого бывшего специалиста отдела.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран В результате халатных действий чиновников два дома ЖСК снесли , а один — так и не был построен

Фото: Александр Коряков, Коммерсантъ В результате халатных действий чиновников два дома ЖСК снесли , а один — так и не был построен

Фото: Александр Коряков, Коммерсантъ

Первомайский районный суд Краснодара прекратил уголовное преследование бывшего специалиста отдела муниципальных услуг городского департамента архитектуры и градостроительства Екатерины Кравченко. Следствие обвиняло ее по трем эпизодам халатности (ч. 1 ст. 293 УК РФ). В частности, ей вменяли «ненадлежащее исполнение должностных обязанностей при выдаче разрешений на строительство многоквартирных домов в Прикубанском округе Краснодара, которое повлекло за собой причинение крупного ущерба участникам строительства». Объекты возводились тремя жилищно-строительными кооперативами: ЖСК «Материнский» (11 квартир), ЖСК «Южная равнина» (18 квартир) и ЖСК «Удачный выбор» (24 квартиры). Суд прекратил дело экс-чиновницы по причине истечения срока давности. Об этом сообщается на сайте инстанции.

Уголовные дела, связанные с нарушением прав участников этих ЖСК, ранее ставил на контроль председатель СКР Александр Бастрыкин. По данным ведомства, ЖСК «Материнский» не могут сдать в эксплуатацию более семи лет, поскольку он не подключен к необходимым коммуникациям, а деньги, предназначенные для этого, похищены. Объект ЖСК «Удачный выбор» признан самостроем, который снесли по решению суда, а жилой дом ЖСК «Южная равнина» по той же причине признан подлежащим сносу, а его пайщикам отказано в получении социальной поддержки.

По всем уголовным делам трех жилищно-строительных кооперативов краснодарские суды вынесли застройщикам обвинительные приговоры о мошенничестве (ч. 4 ст. 159 УК РФ). Совокупный ущерб, нанесенный гражданам — участникам строительства, достиг 400 млн руб., отмечается в материалах дела Екатерины Кравченко. По версии следствия, «халатность, допущенная специалистом департамента горархитектуры, создала условия для совершения данных преступлений».

В частности, отмечается в документе, при подготовке проекта разрешения на строительство ЖСК «Материнский» госпожа Кравченко не удостоверилась в том, что многоквартирный дом будет возводиться на земле нужной категории, из-за чего объект не удалось ввести в эксплуатацию. При подготовке проекта разрешения для ЖСК «Южная равнина» и «Удачный выбор» чиновница якобы не обратила внимание на то, что в пакете документов отсутствовали техусловия на подключение объектов к коммунальным сетям.

Ранее «Ъ-Кубань» сообщал о прекращении уголовного преследования по статье «Халатность» бывшего главного архитектора Краснодара Игоря Мазурка. Он обвинялся в нарушениях при выдаче разрешений на строительство ЖК «Луч» и ЖК «Заря». В деле господина Мазурка также вышли сроки давности. Кроме того, следственные органы прекратили за давностью уголовное дело в отношении другого бывшего главного архитектора Краснодара Игоря Головкина, который признался во внесении подложных сведений в разрешения на строительство домов ЖК «Покровский» на улице Промышленной.

Адвокат ZE Lawgic Legal Solutions Рафаэль Данельян считает, что потерпевшие участники жилищно-строительных кооперативов могут обратиться с иском к осужденным застройщикам, а также попробовать взыскать убытки с муниципалитета и экс-чиновницы. Однако, отмечает юрист, истцам придется доказывать прямую причинно-следственную связь между действиями ответчиков и наступившим для них ущербом.

Андрей Обнорский

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