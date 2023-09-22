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Бастрыкин запросил доклад по делу о самострое «Удачный выбор» в Краснодаре

Глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин запросил доклад о расследовании уголовного дела, возбужденного по факту мошенничества при строительстве жилого комплекса «Удачный выбор» в Краснодаре. Об этом сообщила пресс-служба СКР.

В ведомство поступило обращение от пострадавших жильцов спорного дома. Они сообщили, что были введены в заблуждение относительно сведений о соответствии строительства необходимым нормам при покупке квартир. Позднее дома комплекса признали самостроями, жильцов расселили, а здания снесли в соответствии с решением суда.

По факту произошедшего в СУ СКР по Краснодарскому краю расследовалось уголовное дело по ст. 159 УК РФ (мошенничество). В настоящее время его материалы переданы в суд.

Летом 2020 года Прикубанский районный суд приговорил председателей ЖСК «Удачный выбор» Олега Мармеладзе и Наталью Михееву к шести и пяти годам лишения свободы в колонии соответственно за мошенничество. Суд установил, что злоумышленники в совокупности получили от дольщиков 139 млн руб., заранее зная, что обязательства по строительству комплекса не будут исполнены. Кроме того,

Анастасия Донскова

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