Бастрыкин потребовал доклад по долгострою ЖСК «Материнский» в Краснодаре

Глава СК России Александр Бастрыкин потребовал повторный доклад по уголовному делу о нарушении прав покупателей квартир в краснодарском ЖСК «Материнский». Объект не сдают более семи лет, сообщает информационный центр СКР.

ЖСК не сдают, поскольку он не подключен к необходимым коммуникациям. Сообщается, что деньги, предназначенные для проведения к домам инженерных сетей, похитила управляющая компания «Надежная». Покупателям приходится арендовать жилье и параллельно выплачивать ипотеку.

В СУ СК России по Краснодарскому краю по данному факту расследуется уголовное дело. Ранее господин Бастрыкин поставил эту ситуацию на контроль в центральном аппарате ведомства. Он затребовал у Андрея Маслова повторный доклад об установленных обстоятельствах по уголовному делу.

Георгий Ефименко

Наши оперативные новости и самая важная информация — в Telegram