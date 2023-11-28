Песков: НАТО создан как инструмент сдерживания России

Североатлантический альянс считает Россию противником и был создана как инструмент ее сдерживания, утверждает пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. По его словам, НАТО пока не отказывается от этих планов.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Дмитрий Песков

Фото: Глеб Щелкунов, Коммерсантъ Дмитрий Песков

Фото: Глеб Щелкунов, Коммерсантъ

Он заявил, что альянс «был создан как инструмент конфронтации». «Он задумывался, и его архитектура была выстроена таким образом, что он является по сути инструментом конфронтации и инструментом сдерживания нашей страны так или иначе. Поэтому что бы там не изобреталось, какие заявления ни делали, основное предназначение этого альянса, как нам видится, заключается именно в этом»,— сказал представитель Кремля во время пресс-колла.

В ответ на вопрос о том, существует ли риск эскалации конфликта между Россией и НАТО, господин Песков заявил, что альянс «пока не отказывается от своих планов по сдерживанию России и по, что называется, закланию украинского народа как жертв ритуальных в борьбе с Россией». Пресс-секретарь добавил, что в Кремле выстраивают линию поведения в соответствии с этими реалиями.

В июле в ходе саммита НАТО страны альянса заявили, что не стремятся к конфликту с Россией и не представляют угрозы для нее, однако Москва не будет считаться партнером НАТО до изменения «враждебной политики». Они также утвердили план развертывания 300 тыс. военных на восточном фланге. Посол РФ в США Анатолий Антонов утверждает, что НАТО стремится сосредоточить войска у границ России.

Об отношениях Москвы и альянса — в материале «Ъ» «Россия и НАТО дошли до дна».

Лаура Кеффер